Хорваты предложили построить мусоросортировочный завод в Новосибирске

Представители хорватской делегации во время визита в Новосибирск предложили построить в регионе мусороперерабатывающий завод, сообщили в пресс-службе мэрии. Проект завода (аналогичный построен в Костроме) обсудили мэр Новосибирска Анатолий Локоть и посол Хорватии Томислав Цар. На встрече презентовали технологию по переработке биоотходов с птицефабрик и животноводческих комплексов, а также по утилизации медицинских отходов.

Ранее о планах построить в Новосибирской области два мусороперерабатывающих завода сообщала компания «Экология-Новосибирск» (входит в группу «Вис»). Инвестиции в проект изначально назывались на уровне 6,5 млрд руб. Позднее условия соглашения были пересмотрены рабочей группой при региональном правительстве. Его основные параметры были определены весной 2018 года: концессия заключается на 25 лет вместо 40, а стоимость мусоросортировочных комплексов — 4,3 млрд руб. По задумке рабочей группы, концессионная плата должна уменьшиться с 15% до 10% от выручки.

О ситуации в компании читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Перевозчики выступили на «Вис»

Оксана Павлова