На проект индустриального парка «Нефтекамский» потратят до 33 млн рублей

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» по итогам запроса предложений 6 ноября отберет подрядчика проведения проектно-изыскательских работ для последующего строительства индустриального парка «Нефтекамский», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена договора определена в 33,27 млн руб. Проектом нужно предусмотреть, в числе прочего, контрольно-пропускной пункт, подъездные пути и устройство асфальтового покрытия перед въездами в ворота здания и автостоянку, выполнить проект благоустройства и озеленения территории, площадку для временного складирования мусора в контейнерах, неотапливаемую площадку для хранения оборудования и ограждение территории.

По условиям торгов, проект нужно будет разработать и пройти экспертизу в течение двух месяцев.

Само строительство индустриального парка, которое планируется завершить в два этапа к 2021 году, будет финансироваться из трех источников: федерального бюджета (78,4%), республиканского бюджета (1,6%) и собственных средств АО (20%). На первом этапе нужно построить одноэтажное производственное здание площадью 10 тыс. кв. м, административно-бытовой комплекс, котельную, инженерные сети, транспортную инфраструктуру с автопарковкой не менее чем на 100 машиномест, очистные сооружения ливневых стоков и пожарные резервуары. На втором этапе — еще один одноэтажный производственный корпус площадью 10 тыс. кв. м.

Майя Иванова