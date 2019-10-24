Больше чем социальная ответственность

Мероприятие проходило при участии председателя профильного комитета, главы районной администрации, руководителей других городских центров, а также компании «Газпром переработка», которая в течение двух лет поддерживает проект социальной адаптации воспитанников учреждения.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Центр содействия семейному воспитанию № 8 (далее — Центр), который ранее назывался Детский дом № 10, был открыт более 30 лет назад в Кировском районе города. В настоящее время учреждение является первым и единственным в Петербурге, где реализуется экспериментальная программа по созданию новой модели социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого в Центре при участии городской и районной администраций, а также коммерческих и общественных организаций были созданы полностью оборудованные «квартиры», проживание детей в которых максимально приближено к семейному. Подобный формат взаимодействия воспитанников, по задумке авторов программы, должен помочь им обрести навыки социализации, которые будут необходимы за пределами Центра.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ценность проекта

В ходе осмотра новых оборудованных помещений директор Центра Денис Бухаров подчеркнул, что реализация данного проекта была бы невозможной без поддержки со стороны комитета по социальной политике Петербурга. «Комитет выделяет средства не только на то, чтобы учреждение существовало, но и чтобы развивалось»,— пояснил он. Господин Бухаров также отметил значительную роль общественных организаций и бизнеса в оказании благотворительной помощи учреждению, в частности — компании «Газпром переработка».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Газпром переработка» на протяжении двух лет тесно сотрудничает с Центром в области социализации детей, оставшихся без родителей. За время работы компанией были выделены финансовые средства по договору благотворительного пожертвования в размере 1,5 млн руб. Часть из них пошла на оборудование «квартир» бытовой техникой, чтобы дети имели возможность готовить, стирать вещи — то есть нарабатывали навыки, необходимые им в жизни. Другая часть суммы была потрачена на реабилитационное и спортивное оборудование для тренажерного зала.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Компании “Газпром переработка” важны результаты своей благотворительной деятельности, и в данном Центре спустя два года мы их видим»,— говорит заместитель начальника службы по связям с общественностью ООО «Газпром переработка» Юлия Митрофанова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако, по ее словам, цель оказания материальной помощи учреждению не ограничивается лишь сухой формулировкой «социальная ответственность». «Самое важное — это видеть изменения в поведении воспитанников и надежда на то, что они, выйдя за стены Центра, обретут согласие с миром, как и наши собственные дети. И эту цель мы тоже достигли»,— добавила она. Если и другие Центры содействия семейному воспитанию будут развиваться по такому же принципу, это будет означать, что все участники данного проекта очень хорошо совместно поработали, отметила госпожа Митрофанова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совместное воплощение идей

«Когда мы осматривали квартиры, я обратил внимание на то, с каким вдохновением дети рассказывают о своем опыте создания комфортной среды проживания»,— поделился впечатлениями глава администрации Кировского района Сергей Иванов. По его словам, это позволяет сделать вывод о том, что данный проект действительно совместный, поскольку ребята вместе со взрослыми воплощают в жизнь идеи по обустройству своего пространства. «Здесь практически нет одинаковых квартир — в каждой есть своя изюминка. Воспитанники фактически создают свой дом.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

И именно за таким подходом будущее»,— отметил господин Иванов. Он также выразил надежду, что каждый из трех Центров содействия семейному воспитанию, расположенных в Кировском районе, станет эталоном при реализации других подобных проектов. «До 1 января 2016 года эти учреждения были в ведении районных администраций, а после уже перешли под эгиду комитета по социальной политике»,— объяснил глава администрации Кировского района. «Но основы были заложены именно районной администрацией — дальше было легче и проще»,— добавил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

От детского дома к семейному воспитанию

По словам господина Ржаненкова, основная задача таких центров — это предоставление детям возможности почувствовать домашний уют, заботу, внимание, то есть создание условий, в которые попадут воспитанники, когда обретут семью. «В настоящее время мы стараемся переформатировать все наши учреждения. Раньше они назывались детские дома, сейчас это Центры содействия семейному воспитанию. В названии кроется смысл их создания — обеспечение комфортных условий для реализации возможностей воспитанников перед тем, как выполнить главную задачу — определить ребенка в семью. Это тоже нам удается»,— подчеркивает Александр Ржаненков. По его словам, сейчас количество подобных учреждений постепенно сокращается — и это позитивная тенденция. «Более 10 тысяч детей, которые раньше были воспитанниками детских домов и Центров содействия семейному воспитанию, определены в семьи. И это большое достижение»,— добавил господин Ржаненков.