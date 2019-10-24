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В Ленобласти открылся завод приводной техники

Во Всеволожском районе Ленинградской области открылся завод приводной техники «Сев-Евродрайф». Инвестиции в создание предприятия составили около €35 млн.

На новом предприятии будут собирать мотор-редукторы и осуществлять сервис всей линейки приводной техники, производимой компанией.

Мощность завода составляет 24 тыс. изделий в год и сервисное обслуживание 500 единиц в год. На предприятии кроме сборочной зоны и складского комплекса созданы учебные залы для клиентов и зона демонстрации оборудования.

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