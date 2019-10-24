На Ямале изменили условия получения пособий для многодетных семей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) изменили условия выплаты ежемесячного пособия на третьего и последующих детей в многодетных семьях. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщили в пресс-службе главы региона.

Согласно документу, с начала 2020 году исключат требование об обязательном шестимесячном трудовом стаже на территории ЯНАО у одного из родителей. Помимо этого, изменятся «критерии нуждаемости». «С 1 января за выплатой смогут обратиться многодетные семьи, если доход на каждого человека в ней меньше двух прожиточных минимумов — менее 35,4 тыс. руб.»,— указано в постановлении. Ранее выплату получали лишь те семьи, чей доход на одного члена не превышал одного прожиточного минимума.

«Эта мера социальной поддержки предоставляется как за рождение, так и усыновленных детей – третьего в семье и последующих. Платить пособие мы будем также пока ребенку не исполнится три года»,— пояснила директор департамента социальной защиты населения региона Елена Карпова.

Власти Ямала полагают, что в 2020 году ежемесячные выплаты будут получать 5,7 тыс. человек. Сейчас выплаты получают более 2,9 тыс. жителей ЯНАО. Размер пособия в 2020 году составит 16,7 тыс. рублей.

Анастасия Реутова