КамАЗ внедрил робота в бухглатерию

В подразделении КамАЗа — ООО «Центр обслуживания бизнеса» в тестовом режиме был запущен программный робот. В данный момент он выдает справки 2-НДФЛ для работников КамАЗа, однако, специалисты уже занимаются разработкой его дополнительного функционала. В частности, робота планируют задействовать для оптимизации бизнес-процессов, говорится в сообщении набережночелнинского предприятия.

Программные роботы позволят освободить время, которое работники тратили на рутинные операции, на решение более сложных задач. Кроме того, при помощи роботов, способных эффективно работать в круглосуточном режиме, исключается риск ошибок и ускоряется процесс формирования информации для принятия управленческих решений, уточнили в компании.

Как отметил гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, «на предприятии уже оценили изменения, которые несет искусственный интеллект, и работа в этом направлении продолжится».

"Ъ-Казань"