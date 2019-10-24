Объем импорта в Новосибирской области снизился на четверть

За шесть месяцев этого года в Новосибирской области снизились объемы внешнеэкономической деятельности. По данным Новосибирскстата, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы экспорта снизились на 5%, импорта — на 26%. Они составили $1,1 млрд и $934,1 млн соответственно.

Половину экспорта товаров составляют топливно-энергетические (в основном каменный уголь), почти четверть приходится на машины, оборудование и транспортные средства, 8% — на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, уточнило ведомство. Среди импортных товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства — 38% от всего объема. Основными партнерами по внешнеторговой деятельности остаются страны дальнего зарубежья, на которые приходится 78% всего товарооборота.

Оксана Павлова