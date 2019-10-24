Гармония бизнес-класса

Только дома мы можем укрыться от городского шума и суеты, остаться наедине со своими мыслями или родными людьми, отдохнуть в тишине. Такое простое желание порой оказывается невыполнимым из-за недостаточного качества жилья. Рассказываем, на что стоит обратить внимание при выборе по- настоящему тихой и комфортной квартиры.

Межквартирная звукоизоляция

Вряд ли, покупая квартиру, кто-то хочет слышать разговоры соседей. Напротив, естественное желание человека – укрыться в своем уютном пространстве от посторонних шумов. Чтобы реализовать эту мечту, стоит выбирать квартиры с улучшенной межквартирной звукоизоляцией. В этом случае вам не придется переделывать ремонт в квартире и укладывать шумопоглощающие материалы, застройщик сделает это заранее. Такой подход реализуется в доме бизнес-класса по ул. Революции, 52, в жилом квартале «Гулливер». В каждой квартире предусмотрена улучшенная межквартирная звукоизоляция.

Малое количество квартир в подъезде и на этаже

Преимущество малонаселенных домов – в спокойствии и комфорте: здесь нет случайных людей, соседи знакомы и, скорее всего, их приоритеты схожи с вашими – они тоже предпочитают тихий отдых.

В доме бизнес-класса по ул. Революции, 52, в ЖК «Гулливер» всего 9 этажей, на верхних расположено по 1–2 квартиры. В каждом подъезде только 15–25 квартир.

Шумоизоляция окон

Если вы учли предыдущие советы, остается обратить внимание на окна. Они могут пропускать шум машин и звуки улицы. Ответственные застройщики не допускают такой проблемы. Компания «КОРТРОС-Пермь» устанавливает в доме по ул. Революции, 52, со стороны проезжей части, окна с улучшенной тепло- и шумоизоляцией. Эта маленькая деталь оказывается очень значимой для квартир в самом центре города, где всегда кипит жизнь.

Бесшумные лифты

В качественном доме бизнес-класса чувство комфорта и спокойствия сопровождает вас на всей территории объекта, а не только в собственной квартире. В доме ЖК «Гулливер» оно сохраняется и в лифтах, ведь они бесшумные. Преимущество такой опции высоко оценят родители маленьких детей: поездка в лифте фирмы KONE® KONE Corporation останется незаметной даже для чуткого сна малышей.

Все квартиры в доме бизнес-класса по ул. Революции, 52, передаются собственникам с отделкой «под чистовую». Вы сможете реализовать свои мечты, самостоятельно выбрав интерьерные решения. Практически бесконечные возможности для этого предоставляет высота потолков в три метра. Обустроив квартиру для себя, наслаждайтесь тихим отдыхом, чтением книг у камина, семейными обедами, играми с детьми и внуками.

Узнать дополнительную информацию и забронировать квартиру вы можете по телефону офиса продаж 2-155-775.

Застройщик – АО «КОРТРОС-Пермь»

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