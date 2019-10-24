Чиновника из Удмуртии обвиняют в получении взятки

Начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Удмуртии средневолжского управления федерального агентства по рыболовству обвиняют в получении взятки и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в июне 2019 года обвиняемый потребовал от индивидуального предпринимателя передать ему взятку в общей сумме 100 тыс. руб. за общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности по добыче рыбы на территории региона. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы.

В августе предприниматель передал обвиняемому взятку частями. После получения взятки чиновника задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ижевска.