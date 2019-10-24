В Краснодаре будут судить бизнесмена за особо крупное уклонение от уплаты налогов

В Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 32-летнего местного предпринимателя. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также в 22-х преступлениях, связанных с незаконным созданием юрлиц через подставное лицо и предоставлении в орган государственной регистрации юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр сведений о подставных лицах (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Расследование уголовного дела осуществляло СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщили в краевой прокуратуре, бизнесмен уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость ООО «Сельхозкапитал» и ООО «ПарусТрейд». Он, по данным следствия, включал в декларации по НДС за четвертый квартал 2016 года, за первые два квартала 2017 года заведомо ложные сведения о суммах налога. Для этого он использовал подконтрольные технические организации ООО «Грааль», ООО «Труд», ООО «ПромТранс» и другие, имитирующие финансово-хозяйственные отношения по поставке товаров в адрес ООО «Сельхозкапитал» и ООО «ПарусТрейд».

В период с 2016 по 2017 годы мужчина организовал деятельность фактически возглавляемых им организаций, суть которой заключалась в закупке сельхозпродукции у сельхозтоваропроизводителей, применяющих налоговую систему в виде единого сельхозналога и не являющихся плательщиками НДС. Покупая у них продукцию, предприниматель не платил им НДС, и, соответственно, не мог применять вычеты по указанному налогу. Сельхозпродукцию он поставлял в организации, применяющие общую систему налогообложения и являющихся плательщиками НДС. При этом он получал от заказчиков на свои расчетные счета платежи с выключенными налогами. В связи с этим у него возникала обязанность исчислить и уплатить полученные суммы НДС.

Однако, по информации гособвинения, чтобы не уплачивать налоги и скрыть от налоговых органов схему уклонения от их уплаты, мужчина создавал множество фирм, с использованием которых удлинял цепочку поставщиков.

Для перечисления между своими фирмами сумм НДС, он формировал основания для применения налоговых вычетов и показывал тем самым, что он оплатил налог своим поставщикам и применял на эту сумму налоговый вычет. Неуплаченные суммы налога составили более 800 млн руб.

За счет арестованных в ходе следствия средств в бюджет Российской Федерации было зачислено свыше 648 млн руб. в размере недоимки ООО «Парус Трейд» и ООО «Сельхозкапитал». Уточняется, что обвиняемый признал вину в преступлениях.

Василий Хитрых