В Краснодарском крае бизнесмен не доплатил НДС на 800 млн руб.

Первомайский суд Краснодара принял к рассмотрению уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который уклонился от уплаты НДС на сумму около 800 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края. По версии следствия, обвиняемый организовал нелегальные финансовые схемы с участием фирм-однодневок.

Расследование уголовного дела проводилось следственным управлением СКР по краю, мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ), а также в незаконном создании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ), максимальное наказные по данным статьям – шесть лет лишения свободы. По версии следствия, мужчина организовал уклонение от уплаты НДС компаниями «Сельхозкапитал» и «ПарусТрейд» путем включения в налоговые декларации за 2016 и 2017 годы заведомо ложных сведений о поставках сельхозпродукции (зерна). Обвиняемый вину в преступлениях признал, ущерб бюджету в сумме 648 млн руб. возмещен за счет средств предприятий, арестованных в ходе следствия.

Анна Перова, Краснодар