Донские депутаты попросили Госдуму признать ветеранами участников локальных военных конфликтов

Депутаты Заксобрания Ростовской области просят депутатов Госдумы внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». Об этом сообщает управление по информационной политике Заксобрания.

Донские депутаты решили изменить федеральный закон после обращений жителей Ростовской области, которые участвовали в боевых действиях на территории СССР и РФ, но при этом не включены в категорию ветеранов боевых действий. Это касается тех, кто воевал в Нагорном Карабахе в 1987–1991 годах, в Южной Осетии 1991–1992 году, Абхазии в 1992–1993 году, а также военных, которые участвовали в Осетино-ингушском конфликте в 1992 году, выполняли задачи в условиях вооруженного конфликта на территории Приднестровья с марта по август 1992 года, вели боевые действия в Дагестане с 1991 по 1993 годы.

Депутаты Заксобрания просят дополнить в федеральном законе перечень территорий и периодов ведения боевых действий с участием российских военных, и признать этих военных ветеранами боевых действий. Проект постановления о внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» дорабатывается в правовом управлении Заксобрания Ростовской области и планируется к внесению на ноябрьское заседание парламентской сессии.

Кристина Федичкина