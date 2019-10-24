В Москве поступят в продажу транспортные карты с символикой Самарской области

Фото: Правительство Самарской области

Эксклюзивные транспортные карты лимитированного выпуска на тему «Самара космическая» поступят в продажу в Москве в конце октября. На картах изображена туристская символика Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

«Эксклюзивные карты будут доступны в кассах ГУП “Московский метрополитен” уже с 28 октября»,– говорится в сообщении.

С помощью карт можно будет совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе или трамвае. Проездные билеты оформлены в красном цвете. На них изображены монумент ракеты-носителя «Союз», космическая станция, космонавт и надпись «Самара – космическая».

Георгий Портнов