Население Адыгеи составило 460 тысяч человек

За девять месяцев 2019 года число жителей Республики Адыгея увеличилось на 5,5 тыс. человек и составило 460 тыс. человек. Городское население региона составляет 47,2%, сельское – 52,8%. Прирост численности происходил за счет миграции, сообщили в Адыгстате.

При этом, согласно статистике, по сравнению с девятью месяцами 2018 года в республике отмечается снижение на 7,5% числа родившихся и увеличение на 1,2% количества умерших. В целом в январе-августе 2019 года число умерших в Адыгее превысило число родившихся на 42,8% (в 2018 году – на 30,4%).

Миграционный прирост населения Адыгеи увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5045 человек или в 4,2 раза. Наибольший приток мигрантов наблюдался из Армении (904 человека), Туркмении (833 человека) и Украины (457 человек).

Василий Хитрых