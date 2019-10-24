Замгендиректора ТАИФа вошла в топ-20 богатейших женщин России по версии Forbes

Замгендиректора ТАИФа по экономике и финансам Гузелия Сафина заняла 16-е место в рейтинге богатейших женщин России 2019 года по версии Forbes. По сравнению с прошлогодними результатами она поднялась на одну позицию, а ее состояние увеличилось с $240 до $270 млн.

Лидером рейтинга снова стала президент компании Inteco Management супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, чье состояние оценивается в $1,2 млрд. Второе место осталось за гендиректором самого крупного в России интернет-магазина одежды Wildberries Татьяной Бакальчук ($ 1 млрд). Тройку лидеров замкнула Татьяна Ковальчук. совладелица компании «Большой дом 9», контролирующей 32,3% крупнейшего российского страховщика – группы Согаз. Она впервые попала в рейтинг богатейших женщин России по версии Forbes с состоянием в $600 млн.

Гузелия Сафина работает в ТАИФе с момента его создания в 1996 году. На сегодняшний день ей принадлежат 4,5% акций холдинга и 4,6% входящего в группу банка «Аверс». Совладельцами группы также являются сын первого президента Татарстана Радик Шаймиев (11,5%) и внучка Камиля Шаймиева (2%).

"Ъ-Казань"