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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Артема Рымаря могут переназначить главой воронежского реготделения «Справедливой России»

Президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал конференции реготделения партии в Воронежской области оставить главой реготделения Артема Рымаря. Это следует из решения о рекомендации его кандидатуры для избрания председателем партячейки за подписью председателя партии Сергея Миронова (копия есть в распоряжении “Ъ-Черноземье”).

«Впереди два года напряжённой работы, в том числе выборы в городскую и областную думы в 2020 году, а также в Госдуму в 2021-м.

Время непростое и интересное с учетом запроса общества на обновление. Борьба предстоит нелёгкая, люди устали от несменяемости и монополии власти. Наступает время перемен»,— прокомментировал документ сам господин Рымарь на своей странице в Facebook.

Валерия Розбот


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