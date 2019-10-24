Гражданина Казахстана осудили за ДТП в Каслинском районе, в котором погибли пять человек

Каслинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего гражданина Казахстана, который признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек. Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, подсудимому назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил требования потерпевших о взыскании с него компенсации морального вреда в размере более 5,7 млн руб.

Суд установил, что в ноябре прошлого года мужчина управлял неисправным автопоездом в составе грузовика Volvo 420 и прицепа и на автодороге на территории Каслинского района проявил преступную неосторожность – не учел состояние транспортного средства и груза. В результате он потерял контроль, прицеп выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тремя автомобилями. В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров скончались от полученных травм.