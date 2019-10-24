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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Петербург занял 35 место в рейтинге самых красивых городов мира

Канадский туристический ресурс Flight Network составил рейтинг наиболее красивых городов мира. Всего в перечень включили 50 городов, Петербург занял 35 строчку рейтинга как «идеальное место для длительных путешествий».

Других российских городов в рейтинге нет.

Как сообщили в пресс-службе комитета по туризму городской администрации, при составлении списка учитывались данные опроса экспертов в области путешествий, писателей, журналистов и тревел-блогеров. Первую тройку рейтинга заняли Париж, Нью-Йорк и Лондон.

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