Петербург занял 35 место в рейтинге самых красивых городов мира

Канадский туристический ресурс Flight Network составил рейтинг наиболее красивых городов мира. Всего в перечень включили 50 городов, Петербург занял 35 строчку рейтинга как «идеальное место для длительных путешествий».

Других российских городов в рейтинге нет.

Как сообщили в пресс-службе комитета по туризму городской администрации, при составлении списка учитывались данные опроса экспертов в области путешествий, писателей, журналистов и тревел-блогеров. Первую тройку рейтинга заняли Париж, Нью-Йорк и Лондон.