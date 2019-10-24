В Полазне из-за хлопка газа пострадали два человека. Как сообщает краевое МЧС, сообщение о хлопке газово-воздушной смеси поступило сегодня в 10:30 утра. ЧП произошло в жилом многоквартирном доме. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали из дома 24 человека, в том числе детей. Двум жителям дома, получившим травмы, оказывается медицинская помощь.

Причины происшествия устанавливаются. По данным АО «Газпром газораспределение Пермь», при проведении последнего технического обслуживания газового оборудования этого дома в квартире, где произошло ЧП, было отключено газоиспользующее оборудование, так как оно находилось в ветхом состоянии.

По предварительной информации, повреждения несущих конструкций дома не произошло, выбиты стекла. На месте происшествия работают специалисты газовой службы.

АО «Газпром газораспределение Пермь» обращает особое внимание на необходимость строгого соблюдения правил эксплуатации газового оборудования и использования газа в быту.

В соответствии с законодательством, работы по подключению бытового газового оборудования, его перемещению, замене, техническому обслуживанию и ремонту должны проводить только специалисты специализированных организаций. В Пермском крае одной из таких организацией является АО «Газпром газораспределение Пермь».