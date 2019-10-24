Скорректированы сроки ввода транспортной развязки на М-5 «Урал» в Тольятти

Транспортная развязка на М-5 «Урал» в Тольятти будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Это связано с продолжительностью реализации соглашений с собственниками инженерных коммуникаций, а также с решением финансовых и имущественных разногласий вокруг переустройства высоковольтных линий электропередач. Об этом сообщает ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог “Большая Волга”» Федерального дорожного агентства (ФКУ «Поволжуправтодор»).

По информации заместителя начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилла Вдовина, на сегодняшний день степень технической готовности объекта составляет около 73%. В настоящее время на участке обустроены 28 из 29 опор путепровода.

Также на сегодняшний день закончена надвижка металлического пролетного строения над железной дорогой. Сейчас проводится конвеерно-тыловая сборка над городской сетью автодорог Тольятти.

Георгий Портнов