Разрез «Кузнецкий» в Кузбассе попал под процедуру банкротства

Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в отношении ООО «Разрез Кузнецкий» из-за задолженности в 1,29 млн руб. Как следует из материалов суда, в сентябре этого года заявление о банкротстве компании подал «Кузнецкавтодор», основным видом деятельности которого является управление недвижимым имуществом. Суд счет требования кредитора обоснованными. Следующее заседание по делу пройдет в феврале 2020 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственный владелец ООО «Разрез Кузнецкий» — предприниматель Николай Сергеев, которому также принадлежат доли по 26% в ООО «Разрез Трудармейский» и ООО «Уголь». В 2018 году выручка «Кузнецкого» составила 679,7 млн руб., чистая прибыль — 16,8 млн руб. Годом ранее выручка разреза составляла 1,66 млрд руб. при чистом убытке в 36,2 млн руб.

Как писал “Ъ”, в конце 2007 года ООО «Разрез Кузнецкий» выиграло аукцион на право разведки и добычи угля на участке Верхнетыхтинский в Прокопьевском районе Кемеровской области с запасами угля в 40 млн т. По данным Росгеолфонда, в 2012 году лицензия была переоформлена на ООО «Разрез Трудармейский Южный» (до июля 2011 года владелец 84% в уставном капитале — ООО «Разрез Кузнецкий»).

Юрий Зуев