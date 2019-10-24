Все новые микрорайоны должны строиться уже с комфортной городской средой

С 2021 года может быть введен обязательный стандарт комплексного освоения территорий.

Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Виталий Мутко в Нижнем Новгороде в ходе Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». По словам вице-премьера, конкурсы и программы благоустройства играют важную роль, и это видно в том числе на примере Нижнего Новгорода, но все новые проекты должны строиться уже с комфортной городской средой.

На форуме был дано старт новому Всероссийскому конкурсу благоустройства малых городов и исторических поселений. Два предыдущих конкурса принесли Нижегородской области около 600 млн рублей. Назвав эту цифру, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил ее, как очень серьезное бюджетное вливание. Но еще важнее, по мнению главы региона, что конкурсы стимулируют муниципалитеты проявлять инициативу и готовить осмысленные проекты, которые могут быть реализованы даже вне зависимости от победы в конкурсе.

Глеб Никитин процитировал роман Чака Паланика «Рэнт. Биография Бастера Кейси», сказав, что надо разорвать порочный круг, когда люди покидают маленький город, чтобы мечтать туда вернуться, а другие остаются, чтобы мечтать оттуда уехать.

На форум в Нижний Новгород приехали представители 78 регионов страны, почти 750 человек из малых городов и исторических поселений.