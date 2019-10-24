Людмила Улицкая: «Татары чувствуют себя обиженными»

«Думаю, что в следующий раз затрепещет Казань, татары чувствуют себя обиженными и этого можно ожидать», — сказала в интервью украинскому изданию Obozrevatel известная российская писательница Людмила Улицкая, рассуждая о возможной активизации требований государственного суверенитета Татарстана.

«Совсем не хочу быть пророком и не хочу, чтобы проливалась кровь, но там зреют какие-то новые ситуации», — считает она.

«В традиции советской и имперской власти – подавлять эти волнения. Еще в горбачевские времена довольно жестко протесты подавлялись в Вильнюсе. Но это в традициях империй в целом. Римская и даже Австро-Венгерская империи имели все эти проблемы», — пояснила госпожа Улицкая

"Ъ-Казань"