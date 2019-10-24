Дмитрий Мазепин принимает участие в экономическом саммите «Россия – Африка»

Председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий», член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрий Мазепин принимает участие в международном саммите «Россия – Африка», который проходит 23–25 октября в Сочи. В рамках форума запланировано участие в пленарном заседании с президентом РФ, выступление на сессии «Промышленная кооперация: потенциальные точки роста» и встречи с главами африканских государств.

Главная задача форума – определить вектор развития торгово-экономических отношений между Россией и странами Африканского континента. Участники дискуссий рассмотрят вопросы, связанные с улучшением кооперации между регионами, проекты и направления, требующие финансовой помощи, поделятся собственным опытом выхода на африканские рынки и ведения бизнеса.

Дмитрий Мазепин, председатель Совета директоров АО «ОХК «УРАЛХИМ», заместитель председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий», член бюро правления РСПП:

«Африка обладает уникальными возможностями для развития региона. Наша компания уже становится базовым партнером на Африканском континенте как с точки зрения экспорта технологий, так и с точки зрения экспорта продукции. Сегодня мы поставляем удобрения в Зимбабве и Замбию, рассматриваем в дальнейшем строительство логистического хаба. Надеюсь, на форуме государство обозначит четкую позицию, что российский бизнес идет в Африку и готов помогать в ее развитии».

В преддверии саммита Дмитрий Мазепин провел переговоры с президентом Мозамбика Филипе Жасинто Ньюси. В стране находится порт Бейра, через который «УРАЛХИМ» осуществляет поставки минеральных удобрений. Дмитрий Мазепин встретился также с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. На период саммита запланированы переговоры и с другими лидерами стран Африки.

Экономический форум «Россия – Африка» – важный стратегический шаг к созданию выгодных торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и странами Африки. В мероприятии принимают участие представители российского и африканского бизнеса и государственных структур. Форум проходит в первый раз. Главный организатор мероприятия – фонд «Росконгресс».