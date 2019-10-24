Власти Ростовской области договорились с французскими бизнесменами о строительстве двух заводов

Французские бизнесмены предложили реализовать в Ростовской области проекты в сфере производства химических изделий для технической промышленности и продуктов профессиональной гигиены, а также в сельскохозяйственной сфере. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Президент Конфедерации предпринимателей среднего и малого бизнеса региона Овернь-Рона-Альпы Франсуа Тюрка считает, что французский бизнес уже готов работать в Ростовской области, отмечается в сообщении управления.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров подчеркнул, что для региона очень важно сотрудничество с Европой. «Пока доля Франции еще мала во внешнеторговом обороте области. Отчасти это связано с международной обстановкой. Но бизнесмены всегда находят тропинки, по которым можно ходить друг к другу и заниматься бизнесом»,— приводятся его слова в сообщении.

Договоренность между властями Ростовской области и французскими бизнесменами о строительстве завода по производству химических изделий для технической промышленности и продуктов профессиональной гигиены уже оформлена в ориентировочную «дорожную карту» совместного проекта.

Кристина Федичкина