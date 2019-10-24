Свердловские власти ведут переговоры о запуске рейсов в Венгрию и Северную Италию

Как рассказал «Ъ-Урал» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, власти прорабатывают вопрос о расширении перечня регулярных международных рейсов из Екатеринбурга.

«Обговаривали во время рабочего визита в Беларусь рейс Екатеринбург-Минск. Пока результаты неизвестны. Сейчас прорабатывается возможность запуска рейсов в Венгрию и Северную Италию. Но здесь зависит не только от нас. Нужно получить разрешение Росавиации. Необходимо, чтобы «Уральские авиалинии» договорились о взаимных рейсах либо об организации совместных рейсов», — пояснил господин Козлов.

По его словам, власти не устраивает, что ряд перевозчиков завершили сотрудничество с регионом. «Чехия решила сконцентрироваться на более коротких маршрутах, сделать акцент на полетах по Европе. Финны ушли по экономическим причинам. Причина ухода в том, что нет уровня загрузки рейсов. Поэтому активно общаемся с туристическими компаниями. Надо обеспечить постоянный пассажиропоток. Зато Турция активно расширяется», — добавил министр.

Анастасия Реутова