В Саратове построят дом для переселенцев из аварийного жилья на 160 квартир

В Саратовской области в этом и следующем годах планируется расселить 456 квартир в 44 аварийных домах, в которых проживают 995 человек.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев на совещании по вопросам строительства под руководством губернатора Валерия Радаева. В первом этапе программы участвуют шесть муниципалитетов.

В Саратове начинается строительство дома на улице Ладожской, предназначенного для переселения из аварийного жилья. Он рассчитан на 160 квартир. Планируется, что до конца года будут расселены первые 2 тыс. кв. м аварийного жилья.

Марина Ковалева