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Мэром Златоуста стал бывший заместитель Вячеслава Жилина

На заседании собрания депутатов Златоуста мэром города избран Максим Пекарский. За него проголосовали все 24 присутствующих депутата, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На голосование депутатов выставили две кандидатуры – и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования (ФСС) Александра Белюшина и бывшего замглавы города Максима Пекарского. Документы на участие в конкурсе подавали 18 человек, на собеседование с конкурсной комиссией пришли 14 кандидатов, 12 из них не прошли до финального этапа по баллам.

Максим Пекарский работал в мэрии Златоуста с марта 2014-го по декабрь прошлого года. Он курировал работу управления муниципальной милиции, территориальных отделов по районам города, отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка. Уволился по собственному желанию. До последнего времени работал главой службы безопасности пищевой компании «Смарт».

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