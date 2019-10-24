«Владимир Зеленский сделал верный ход в информационной войне»

Владимир Зеленский готов к саммиту в «нормандском формате». Об этом глава Украины заявил в Токио на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По словам Зеленского, его страна выполнила все условия для проведения встречи. Москва в ответ заявила, что не видит никаких шагов Киева по урегулированию в Донбассе. Условием для созыва «четверки» является разведение сторон в двух населенных пунктах на линии соприкосновения. На сегодня этот процесс фактически сорван, стороны обвиняют друг друга. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Зеленский перешел в наступление в информационной войне.

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А что там на Украине? Крайне важная для российской политики тема как будто исчезла из информационного поля. Почему? Потому что из этой истории практически полностью пропал какой-либо позитив. Имеется в виду, для российской стороны. Надежда, что сейчас еще чуть- чуть, и все наладится, тает на глазах. На сегодня есть лишь редкие комментарии официальных лиц в Москве, что саммит в «нормандском формате» проводить нет смысла, потому что на него не с чем выходить. Договориться не удается, причем сразу по двум ключевым направлениям: по Донбассу и — что, может быть, не менее важно — по газу. Это, конечно, не полный провал, но близко к этому.

Москва обвиняет Киев и наоборот. Владимир Путин десять дней назад заявил, что Владимиру Зеленскому не хватает политической воли, чтобы обеспечить разведение сторон в Донбассе. Пришли националисты, сорвали процесс — президент Украины не в силах их разогнать. Он сваливает все на ДНР и ЛНР. Поэтому говорить не о чем — пусть они там разбираются. Найдется политическая воля — тогда приходите. Вроде того, что Зеленский обещал мир, ему это как бы нужно больше — это его предвыборное обещание, так что пусть теперь за нами побегает.

Между тем, заметно, что украинские партнеры отнюдь не собираются ни за кем бегать. Можно сказать по-другому: Владимир Зеленский перешел в контрнаступление и имеет все шансы переиграть российских партнеров. Владимир Александрович съездил в Японию, где принял участие в интронизации нового императора Нарухито. На полях торжественных мероприятий он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, имя которого носит та самая компромиссная формула урегулирования. В ходе обмена мнениями украинский лидер заявил, что его страна — внимание — выполнила все свои обещания по Донбассу. Поэтому он готов хоть сегодня выходить на «нормандский саммит». Если что там и тормозится, так не по вине Киева. Все очень просто: Запад всегда поддерживает Украину. Россия для них — агрессор, соответственно, она во всем виновата. Значит, вводите новые санкции. Зеленский говорит своему избирателю: сделал все что мог. Я за мир. Вы же видите — с ними договориться нельзя.

Москве нечем ответить. Ее не услышат. Зеленский сделал верный ход в информационной войне. Он, конечно, еще не выиграл, но тактику выбрал правильную. Тем более когда противник молчит, фактически дает фору.

Хотя по большому счету срыв переговоров устраивает всех: и Запад, и Украину, и Россию.

Если всерьез договариваться, значит, придется уступать, принимать непопулярные решения, задевать чьи-то интересы. А так есть повод все свалить на партнера и заработать лишние баллы поддержки. Мы возвращаемся во времена Петра Порошенко. По крайней мере, так может показаться на сегодняшний день. Или же российским кураторам украинской проблемы есть смысл как-то эффективно ответить на наступление Зеленского.