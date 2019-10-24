На территории Армавира и Успенского района создадут общую промзону

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проработать вопрос о создании на территории Армавира и Успенского района общую промышленную зону для экономического развития муниципалитетов. В настоящее время в Армавире наблюдается снижение инвестиционной активности, что связано с инфраструктурными ограничениями.

Так, по словам главы региона, на сегодняшний день на территории города «зависла» реализация шести крупных инвестпроектов на сумму 17,8 млрд руб. по причине дефицита энерго- и газомощностей.

По словам вице-губернатора Кубани Василия Швеца, Армавир входит в десятку крупнейших промышленных районов. Более 20 местных предприятий получили займы в региональном Фонде микрофинансирования. Речь идет о малых и средних предприятиях, производящих посуду, мебель, различное оборудование и школьную форму. Тем не менее, промышленность в настоящее время занимает только 30% бюджета города.

В краевой администрации отмечают, что на реализацию краевых программ в 2019 году Армавиру выделено почти 2 млрд руб.

Василий Хитрых