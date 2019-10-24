Спонсор «Исламского государства» из Хакасии получил три года колонии

В Хакасии военный суд рассмотрел уголовное дело о финансировании запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Как рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ, обвиняемым по нему проходил житель Абакана Шахриер Абдурахимов, присягнувший главарю террористов и основателю ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Как установило расследование, обвиняемый перевел около 42 тыс. руб. одному из террористов, участнику боевых действий в сирийском городе Дайр-эз-Заур. Опасаясь ареста, Шахриер Абдурахимов выехал за пределы Хакасия. Оперативники госбезопасности задержали его на границе Тюменской и Томской областей.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 205 УК РФ (содействие террористической деятельности). Добытые следствием доказательства убедили суд в виновности Шахриера Абдурахимова. Ему назначено наказание три года лишения свободы.

Константин Воронов