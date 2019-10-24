Назначен еще один замминистра строительства Челябинской области

В руководстве двух министерств Челябинской области произошли очередные кадровые перестановки. Постановления губернатора Алексея Текслера опубликованы на официальном сайте правительства региона.

Так, с 1 ноября от занимаемой должности освобождается заместитель министра социальных отношений Татьяна Шин. Причиной увольнения стала «инициатива гражданского служащего».

Также, новым заместителем министра строительства и инфраструктуры региона назначена Татьяна Антонова, ранее возглавлявшая управление капитального строительства ведомства.

На прошлой неделе заместитель руководителя минстроя был назначен победитель кадрового конкурса «Команда Челябинской области» Евгений Курилов.