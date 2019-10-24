Почти половина челябинцев высказались за внесение изменений в Конституцию

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы опубликовали результаты опроса жителей города на тему необходимости внесения изменений в Конституцию РФ сейчас или в ближайшем будущем. Как сообщают в пресс-службе регионального подразделения РАНХиГС, 28,3% респондентов выбрали вариант «скорее необходимо» и 19,3% - «совершенно точно необходимо».

23,3% ответили, что «скорее в этом нет необходимости», 13% считают, что менять положения Конституции точно не нужно. 16% затруднились ответить.

Опрос проводился в декабре прошлого года во всех районах Челябинска, в нем приняли участие 700 респондентов.