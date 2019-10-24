«Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме петербургский клуб лидировал, гол на 25 минуте встречи забил защитник Ярослав Ракицкий. Во втором тайме «РБ Лейпциг» смог отыграть счет, голы «Зениту» забили полузащитник Конрад Лаймер (49 мин.) и нападающий Марсель Забитцер (59 мин.).

По итогам встречи «Зенит» уступил лидерство в группе «РБ Лейпциг», заняв вторую строчку.

Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, комментируя итоги матча заявил, что победа «Лейпцига» — заслуженная. По его словам, в первом тайме игроки играли более – менее дисциплинированно. Затем «пропустили в самом начале. После этого пошла сумбурная игра с нашей стороны, много допускали брака, делали много неоправданных длинных передач».