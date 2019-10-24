В Пермском крае назначены руководители двух следственных отделов

Руководителем Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю назначен подполковник юстиции Альберт Габдрахманов. Чернушинский межрайонный следственный отдел возглавила полковник юстиции Светлана Минеева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Альберт Габдрахманов начал службу в органах прокуратуры с 2004 года. В 2007–2018 годах работал старшим следователем, заместителем руководителя следственного отдела по Горнозаводскому району, руководителем Чернушинского следственного отдела. Светлана Минева с 2002 по 2018 год работала следователем прокуратуры Уинского района, помощником прокурора, заместителем руководителя и руководителем Чернушинского следственного отдела, инспектором отдела процессуального контроля СУ СКР по Пермскому краю.