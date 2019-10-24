Концерн «Калашников» из Удмуртии запустит производство гибридных станков с аддитивными технологиями

Концерн «Калашников» из Удмуртии получит заем от фонда развития промышленности в размере 80 млн руб. Как сообщает пресс-служба фонда, концерн намерен выпустить специализированный гибридный станок, который позволит изготавливать с применением аддитивных технологий детали сложной геометрической формы и сразу производить их механическую обработку. Таким образом, один станок позволит выпускать готовую продукцию, исключая длительные циклы подготовки производства и последующей обработки.

По данным компании, на сегодняшний день в России не выпускается оборудование такого уровня. Общая стоимость проекта составляет 100,2 млн руб.