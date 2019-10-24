Экспорт сельхозпродукции из Удмуртии по итогам года ожидается в размере $2,74 млн

По итогам 2019 года объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Удмуртии составит $2,74 млн. Об этом сообщалось в презентации к выступлению главы Минсельхоза республики Ольги Абрамовой на мероприятии в честь Дня работника сельского хозяйства, пишет «Интерфакс». Из этой суммы $400 тыс. составят поставки мяса и молока, $190 тыс. – готовой пищевой продукции, остальное – прочая продукция АПК.

Напомним, в 2018 году объем экспорта сельхозпродукции из Удмуртии составил $2,4 млн. Таким образом, в текущем году показатель может увеличиться на 14%.