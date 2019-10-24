Бюджет клином сошелся

Депутаты фракция «Единая Россия» в краевом парламенте рекомендовали принять проект регионального бюджета на 2020–2022 годы. Парламентарии также обсудили перспективы организации раздельного сбора мусора и расселения аварийного жилья.

Главным вопросом октябрьского заседания фракции «Единая Россия» стал проект бюджета Пермского края на 2020–2022 годы. Согласно проекту, доходы краевой казны в 2020 году запланированы на уровне 129,7 млрд руб., в 2021-м – 137 млрд руб., в 2022 году – 142,8 млрд руб. Традиционно доходная часть бюджета формируется в основном за счет поступлений по налогу на имущество организаций и налога на доходы физических лиц.

Расходы бюджета запланированы в размере 140,7 млрд руб. в 2020 году, 150 млрд руб. – в 2021-м и 156,4 млрд руб. в 2022 году. Социальные расходы в 2020 году составят 74% от общего объема. Меры социальной поддержки и фонд оплаты труда сотрудников бюджетной сферы будут проиндексированы на 4%, материальные затраты бюджетных учреждений – на 2%.

Плановый дефицит в 2020 году – 11 млрд руб., в 2021 году – 13 млрд руб., в 2022-м – 13,6 млрд руб. Однако, по прогнозам финансового блока правительства Пермского края, фактический дефицит будет ниже, а к 2022 году правительство планируется прийти к бездефицитному бюджету.

Зампредседателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры Александр Третьяков предложил предусмотреть в бюджете дополнительные средства на проекты инициативного бюджетирования. «Интерес населения к таким проектам увеличивается. В этом году было подано практически 475 проектов, а профинансировано около 120 проектов», – поделился депутат. «Люди готовят проекты, готовы вкладывать в них свои деньги. Но при этом мы их недофинансируем», – поддержал коллегу председатель инфраструктурного комитета Виктор Плюснин и предложил оформить поправку от фракции.

Министр финансов Пермского края Елена Чугарина ответила, что правительство готово рассмотреть это предложение. По итогам обсуждения фракция единогласно приняла решение поддержать проект главного финансового документа Прикамья на пленарном заседании в первом чтении.

Значительная часть заседания была посвящена докладам. Замминистра строительства Пермского края Фаина Минх рассказала о реализации в Прикамье программы расселения ветхого и аварийного жилья. По словам госпожи Минх, до 2017 года аварийным было признано почти 500 тыс. кв. м. Чиновник отметила, что впервые 95% расходов на расселение этого жилья готов профинансировать федеральный бюджет в рамках нацпроекта.

«Еще более 280 тыс. кв. м жилья признано аварийным после 1 января 2017 года и пока не попадает в рамки нацпроекта», – добавила Фаина Минх. По ее словам, эти дома будут расселяться за счет краевого и местных бюджетов. В течение трех лет на расселение ветхого и аварийного жилья, по словам госпожи Минх, планируется направить 9,7 млрд руб.: 5,8 млрд руб. из федерального бюджета и 3,9 млрд руб. из краевой казны.

Руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец поинтересовался, с чем связаны проблемы с расселением ветхого и аварийного жилья в Перми. «Во многих региональных столицах уже давно нет деревянного жилого фонда. А у нас он присутствует, причем в большом количестве», – отметил депутат.

«Средства федерального и регионального проектов были доведены. Думаю, в Перми возникли какие-то организационные проблемы. Но последние два месяца город набрал хорошие темпы, составил дорожные карты. Будем мониторить ситуацию. Надеюсь, все обязательства будут выполнены», – ответила замминистра.

«Были ли в крае ситуации, когда дома, построенные в рамках программы расселения, были признаны непригодными для проживания?» – спросил депутат Александр Третьяков. Фаина Минх ответила, что на контроле министерства остаются десять объектов.

«Три объекта в Лысьве были признаны аварийными и подлежащими сносу. Один дом расселен в прошлом году, два – в этом. В Добрянке – три объекта: один был расселен в прошлом году, второй расселяется сейчас, третьему дому были выделены средства на капремонт. В Краснокамске – три дома. В одном доме случился пожар, выделены деньги на расселение, еще по одному объекту проводится капремонт», – рассказала госпожа Минх.

После обсуждения депутаты фракции приняли информацию к сведению. Следующий выступающий – заместитель краевого министра ЖКХ и благоустройства Павел Ситкин – рассказал о планах ведомства по организации на территории региона раздельного сбора мусора. По словам господина Ситкина, правительство считает наиболее эффективным разделение отходов «на два ведра». «Это мокрые (органические отходы для компостирования) и сухие (пластик, бумага, металл и другие, пригодные для вторичной сортировки) фракции», – пояснил чиновник.

Он отметил, что организовать систему раздельного сбора и переработки мусора в регионе без федерального финансирования невозможно. «Извлечение отдельных видов сырья требует создания технопарков, комплексов по обращению с отходами, в том числе линий сортировки более чем на 70 тыс. тонн ежегодно. Это требует значительных финансовых вложений», – уточнил Павел Ситкин.

В то же время он сообщил, что краевые власти готовы организовать «пилотный проект на отдельных территориях». «Это позволит понять, во сколько раздельный сбор мусора обойдется региональному оператору по обращению с ТКО. Для того чтобы как минимум отвозить разные фракции по месту назначения, требуется большее количество техники. А стоимость перевозки составляет львиную долю тарифа регоператора», – рассказал господин Ситкин.

Депутат Сергей Ветошкин спросил, планируется ли начислять плату за услуги регоператора по обращению с ТКО в многоквартирных домах по количеству проживающих. Сейчас плата начисляется по площади квартиры. «Мы на фракции обсуждали, что не совсем корректно, когда у жильцов, проживающих в частных домах, тариф устанавливается по количеству проживающих, а у проживающих в квартирах – с одного квадратного метра. Договаривались, что пересмотрим этот подход», – напомнил парламентарий. Павел Ситкин пообещал, что с нового года жители многоквартирных домов смогут платить по количеству проживающих.

Депутаты приняли информацию к сведению. Но Юрий Борисовец попросил представителей правительства и регоператора при следующем докладе обозначить сроки как пилотного проекта, так и перехода к раздельному сбору мусора в целом.

В конце заседания депутаты фракции рассмотрели и рекомендовали поддержать ряд социальных и налоговых льгот. В частности, освобождение малоимущих, многодетных семей от оплаты услуг за обращение с ТКО до 31 декабря 2022 года. Также депутаты поддержали освобождение гостиниц и объектов культурного наследия от уплаты налога на имущество сроком на десять лет.