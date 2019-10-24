Пермские власти изучат возможность реконструкции улицы Соликамской

Губернатор Максим Решетников инициировал обсуждение возможности реконструкции улицы Соликамской в Перми. Об этом он сообщил во время прямой линии в Instagram. Глава региона пояснил, что к нему довольно часто обращаются по поводу этой дороги. К примеру, на пробки в этом месте указывали губернатору рабочие ПЗ «Машиностроитель» во время недавнего визита чиновника на предприятие. «До этого дорожники отбивались, говорили, что все проблемы решит трасса ТР-53 (от ул. Старцева до ул. Целинной). Но я не уверен»,— отметил Максим Решетников.

Глава Прикамья попросил городские власти представить ему все расчеты по транспортным потокам. До конца года этот вопрос будет вновь изучен. При этом господин Решетников отметил, что трасса ТР-53 — «стратегическая» и «в любом случае будет строиться». Проектные работы завершатся в 2020 году, «определен ее транспортный коридор». «Дорога дорогая — ее стоимость 10 млрд руб.»,— уточнил Максим Решетников.