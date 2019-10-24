Омская «Планета-центр» инвестирует в расширение производства гибкой упаковки 330 млн рублей

ООО «Планета-центр» (Омская область) инвестирует 331,5 млн руб. в расширение действующего производства гибкой упаковки из полимерных пленок и запуск нового для России производства пленок с твист-эффектом. Из этой суммы около 145 млн руб. планируется привлечь в виде займа от Фонда развития промышленности. Накануне фонд сообщил о том, что проект компании получил одобрение на привлечение средств.

Предприятие намерено ежегодно выпускать до 3,3 тыс. т новой продукции. Основными потребителями станут производители упаковки и кондитерские предприятия, которые ранее вынуждены были закупать пленку твист-эффектом за границей. Около 10-20% этой продукции планируется направить на экспорт в Казахстан.

Твист-пленка — материал, обладающий высокой остаточной деформацией, то есть способностью не разворачиваться после упаковки в нее продукта.

Оксана Павлова