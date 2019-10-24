Двух авиадебоширов из Омска сняли с рейса в аэропорту Толмачево

Полицейские сняли двух авиадебоширов с борта самолета, вылетающего из новосибирского аэропорта Толмачево в Пхукет (Таиланд). Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, двое пьяных жителей Омска ругались, используя табуированную лексику, пытались спровоцировать конфликт с другими пассажирами. Командир воздушного судна связался с сотрудниками правоохранительных органов, и хулиганов доставили в полицейское отделение аэропорта. В присутствии понятых правонарушители не подчинялись требованиям полицейских. От прохождения медицинского освидетельствования они отказались.

На омичей составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение распоряжению сотрудника полиции), за что им грозит 15 суток ареста. Материалы дела поступили в горсуд Оби.

Константин Воронов