Гордума одобрила изменения в бюджете Перми

Депутаты гордумы одобрили изменения бюджета Перми. За счет средств, выделенных на реализацию национальных проектов из федерального и краевого бюджетов, бюджет 2019 года увеличат на 936 млн рублей и перераспределят средства по 13 инвестиционным проектам.

Освобожденные средства направят на увеличение заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования и работников учреждений культуры, оказание дополнительных мер социальной поддержки, выплату субсидий перевозчикам, а также на содержание городского имущества.

На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будет направлено более 250 млн рублей, а на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 615 млн. Оборудование спортивных объектов профинансируют на 54 млн рублей, еще 2 млн рублей пойдет на обновление сферы дополнительного образования. На реализацию еще пяти инвестиционных проектов дополнительно направят около 99 млн рублей.

«Сегодня внесли очередные изменения в текущий бюджет города. Увеличиваем доходную часть за счет средств национальных проектов – это без малого 1 млрд рублей. Направим деньги на образование, благоустройство, дорожную деятельность, строительство спортивных объектов. Кроме того, перераспределяем средства по 13 инвестпроектам. Планируется, в частности, увеличить зарплату работникам дошкольного образования и культуры, выплату субсидий перевозчикам», – сообщил председатель гордумы Юрий Уткин.