Имущество «Амкара» не вызвало интереса у покупателей

Торги по продаже имущества ОО «ФК „Амкар“» не состоялись. На них не поступило ни одной заявки. На торги было выставлено имущество клуба начальной стоимостью 41,2 млн руб. В него включены столбы, светильники, спортивные тренажеры, скамьи, мебель, а также пять автомобилей, автобус и снегоуборщик.

Основным претендентом являются госучреждение «Центр спортивной подготовки» (СПЦ), которое эксплуатирует бывший стадион «Амкара» — «Звезда». Сейчас здесь выступает ФК «Звезда», который использует оборудование «Амкара».

Напомним, в 2018 году Арбитражный суд Пермского края признал ФК «Амкар» банкротом. Кредиторская задолженность клуба перед игроками и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб. Весной министерство физкультуры и спорта Пермского края пыталось войти в состав кредиторов общественной организации и вернуть 543 млн руб. субсидий, выплаченных клубу из бюджета в 2017-2018 годах. В удовлетворении этих требований было отказано. ООО «Урало-Сибирский центр независимой экспертизы» оценило имущество обанкротившейся ОО «ФК «Амкар» в 57,335 млн руб.