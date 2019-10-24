Глава Совфеда представила нового сенатора от Тывы

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко представила нового сенатора от законодательной власти Тывы. Им стала бывший депутат Хурала Кызыла Дина Оюн. Ранее ее место в верхней палате российского парламента занимала Оксана Бурико.

С 2007-2010 год Дина Оюн была советником председателя правительства Республики Тыва, с 2010-2012 год — заместителем председателя. В сентябре 2013 года она избралась депутатом Хурала представителей Кызыла, меньше чем через месяц стала главой Хурала. Срок полномочий Дины Оюн на посту сенатора истечет в 2024 году.

Юлия Сасевич