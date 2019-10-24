Томский губернатор попросил у федерации 1,5 млрд рублей на достройку ОЭЗ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин запросил у федерального центра 1,5 млрд руб. на достройку объектов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск». «Сегодня ОЭЗ нуждается в новом импульсе. Таким могут стать два новых корпуса, строительство которых началось за счет средств федерального бюджета еще в 2015 году. На достройку этих объектов, переданных региону, я прошу Совет федерации включить эти расходы в новый бюджетный цикл»,— сказал Сергей Жвачкин на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

Построить экспоцентр в ОЭЗ «Томск» планировалось к 2018 году, инжиниринговый центр — к 2019 году. В 2017 году работы на объектах были приостановлены в связи с процедурой передачи имущества региону от головного АО «ОЭЗ».

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» создана в 2005 году на площади около 270 га. Она располагается на двух площадках: южной — в Академгородке (192,4 га), северной — на базе опытно–промышленного производства научно–исследовательского объединения «Сибур-Томскнефтехим» (77 га). На обоих площадках ОЭЗ «Томск» работают более 50 резидентов.

Оксана Павлова