Экс-депутат заксобрания остался во главе больницы после ее реорганизации

Краевой минздрав вновь объединил медучреждения Прикамья. Так, Александровская центральная городская больница и краевая больница им. Вагнера в Березниках завершили слияние. Об этом сообщается в «СПАРК-Интерфакс». Главным врачом учреждения остался главврач березниковской больницы Михаил Суханов. Напомним, краевая больница была учреждена также после слияния: в 2018 году были объединены городская больница им. Вагнера Е. А, детская больница, поликлиники Березников и Усольской районной больницы.

Кроме того, завершено слияние двух медучреждений в Перми: городской больницы №8 и клинической больницы №7. Оба учреждения расположены на ул. Героев Хасана. Объединенную ГКБ №7 возглавила экс-депутат краевого заксобрания Ольга Рогожникова, прежний руководитель клинической больницы №7.