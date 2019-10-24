В Перми демонтированы около тысячи НТО на частных территориях

В Перми демонтированы около 1 тыс. нестационарных торговых объектов, не соответствующих городским правилам благоустройства. Об этом сообщил первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев на заседании фракции «Единая Россия» в краевом парламенте.

«В данном случае речь идет о частных территориях, поэтому органы местного самоуправления не имеют права самостоятельно осуществлять демонтаж, а добиваются этого путем привлечения к административной ответственности»,— пояснил чиновник. Он добавил, что проблема с НТО в центре города «практически решена». «В периферийных районах проблема еще остается. В городе насчитывается еще около 250 индивидуально расположенных объектов»,— добавил Виктор Агеев.

Напомним, ранее гордума Перми внесла изменения в правила благоустройства, которыми запретила размещать НТО на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Законодательное собрание Пермского края внесло поправки в закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», устанавливающие штрафы за нарушение правил благоустройства при размещении НТО. Однако эту норму отменил Пермский краевой суд. Краевые власти намерены оспорить это решение в Верховном суде РФ. Апелляция будет рассмотрена 30 октября.