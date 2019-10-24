Губернатор предложил объединить поселения Пермского района

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил объединить поселения Пермского района в единый муниципальный округ. «С моей точки зрения, нужно сделать один муниципальный округ, как уже сделали 30 территорий края. Тогда будет один ответственный, нормальное управление капитального строительства, нормальные подрядчики»,— заявил губернатор во время общения с жителями в Instagram.

По словам господина Решетникова, администрации поселений работают неэффективно. «Поселения занимаются земельными вопросами, а все остальное их мало интересует»,— отметил глава региона. Отметим, что ранее глава Пермского района Александр Кузнецов заявлял, что решение об объединении «принято на самом высоком политическом уровне».