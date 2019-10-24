Японская компания взыскивает с «Треста №14» более 11 млн рублей

ООО «ЮНИКА ИНВЕСТ» обратилось в пермский арбитражный суд с иском к ПАО «Строительно-монтажный трест №14». Согласно материалам дела на сайте арбитража, сумма иска составляет 11,35 млн руб. Заявление зарегистрировано в картотеке суда 21 октября. В компании YUNIKA пояснили суть иска.

«Заявленные требования от компании YUNIKA связаны с неоплатой и расторжением договора аренды, заключенного в целях вывоза имущества ПАО «Трест 14» с объектов нового собственника»,— сообщили корреспонденту “Ъ-Прикамье” в японской компании.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «ЮНИКА ИНВЕСТ» входит в японскую компанию YUNIKA.

Напомним, в конце прошлого года компания YUNIKA, основанная в Японии, приобрела у «Треста №14» земельные участки на ул. Толмачева, 3, и Рязанской, 103а. На первой площадке планируется возвести один дом, на второй — жилой квартал с жилыми и коммерческими площадями. Изначально на участке на ул. Толмачева, 3 (Дзержинский район) планировал возвести новостройку «Трест №14», компания получала разрешение на строительство этого объекта. Однако сейчас аналогичный документ оформлен уже на ООО «СЗ „Юника Проджект“».

В отношении «Треста №14» в краевом арбитражном суде еще с мая рассматривается дело о банкротстве по заявлению ФНС. Сумма требований — 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования — до 181 млн руб. Стороны намереваются пойти на мировую, однако в дело собираются вступить новые кредиторы — «МРСК Урала» и индивидуальный предприниматель Никита Березовский.