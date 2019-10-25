Образовательные проекты «Деловой среды» признаны лучшими практиками по развитию предпринимательства

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Два проекта компании экосистемы Сбербанка АО «Деловая среда» — Всероссийская платформа знаний и сервисов для бизнеса и образовательный проект «Школа бизнеса регионов» вошли в перечень лучших региональных практик поддержки МСП, который определила рабочая группа Госсовета РФ по направлению «малое и среднее предпринимательство» (далее — МСП) под председательством Министра финансов А. Г. Силуанова, Первого заместителя Председателя Правительства РФ.

Платформа знаний и сервисов для бизнеса dasreda.ru — совместный проект Сбербанка и Минэкономразвития России, запущенный в 2017 году. На платформе есть всё, что нужно для старта и развития своего дела: статьи, видео, курсы, траектории и специальные предложения на партнёрские сервисы для автоматизации бизнес-процессов. Обучение на платформе уже прошло 308 тыс. предпринимателей, количество регистраций превысило 500 тыс., а охват площадки составил 1,5 млн пользователей.

«Школа бизнеса регионов» — обучающие мероприятия для предпринимателей в регионах. Занятия ведут спикеры и эксперты федерального уровня, программы длятся от двух недель до двух месяцев. В 2019 году реализовано 53 образовательные программы в 26 регионах России. В них прошло обучение более 10 тыс. предпринимателей, а средний NPS программ составил 77. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве подписаны с 70 регионами РФ.

Программы «Школы бизнеса регионов» входят в топ-3 образовательных практик для предпринимателей и рекомендованы Постановлением Правительства №147-р от 31.01.17 для реализации в субъектах РФ.

- Миссия «Деловой среды» — развитие предпринимательства. Мы выбрали образование инструментом решения проблем начинающих и действующих предпринимателей. Сегодня мы предоставляем доступ к лучшим образовательным программам, современным инструментам и практикам ведения бизнеса в онлайне, а также обеспечиваем комплексное развитие предпринимательской деятельности через очные образовательные программы в регионах. Мы рады, что наша деятельность находит отклик не только у предпринимателей, но и у государства и представителей разных регионов России, - рассказал генеральный директор АО «Деловая среда» Виталий Тарасов.

Полный список лучших практик опубликован на сайте мойбизнес.рф. Помимо программ «Деловой среды» в него вошло еще 14 практик поддержки МСП. В частности, центры «Мой бизнес» — проект Минэкономразвития России, а также программы инвестиционной поддержки, улучшения производительности труда, развития экспортного потенциала и другое.